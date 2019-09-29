المجعي: إستهداف حفتر لقوة حماية سرت يأتي للتغطية على المرتزقة الروس

ليبيا – زعم الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي بأن استهداف ما وصفه بـ” الطيران الأجنبي الداعم لحفتر” (سلاح الجو الليبي) لقوة حماية سرت التابعة للراسي هو محاولة منه للفت الأنظار عما يحدث في محاور القتال وما وصفه بـ”فضيحة حفتر الكبرى المتمثلة في وجود المرتزقة الروس في صفوفه عناصره”.

المجعي إتهم في تصريح خص به قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا القوات المسلحة بجلب المرتزقة لمحاولة لملمة صفوف قواتها التي قال بأنها منهارة في جبهات القتال حسب زعمه.

وأعتبر المجعي أن إستهداف مقرات قوة حماية سرت التي حاربت تنظيم الدولة الإرهابي هي محاولة لمنع من وصفهم بـ”الجيش الليبي” من فتح جبهات جديدة.

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