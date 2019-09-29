وزير التعليم بالمؤقتة يعتمد الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد

اعتمد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبد الرحيم اليوم، الخطة الدراسية الخاصة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بشقيه العلمي والأدبي للعام الدراسي الجديد.

ووفق الوزارة فقد أكد وزير التعليم على ضرورة تغطية أي عجز في معلمي المواد، أو أي مواضيع تحتاج لمعالجات، قـبيل بدء العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن مراسم توقيع واعتماد الخطة الدراسية التي أقيمت في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء، حضرها كل من مدير المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة.

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