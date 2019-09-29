تسجيل ارتفاع ملحوظ في المصحات الإيوائية الخاصة خلال 11 عامًا

كشفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، عن تسجيل المصحات الإيوائية العاملة في القطاع الخاص ارتفاعًا بلغ نسبة 250% على مدى 11 عامًا.

وأوضحت النتائج النهائية لدراسة القطاع الصحي الخاص في ليبيا، أن 93% من المصحات الإيوائية تتوفر بها خدمات نساء وولادة في حين تتوفر خدمات الأطفال بنسبة 94% من إجمالي المصحات، وبحسب نتائج المسح الذي أعده مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، فإن عدد المصحات الإيوائية العاملة خلال إجراء المسح ارتفع من 67 مصحة منذ إجراء المسح السابق عام 2007 ليبلغ 235 مصحة موزعة على 36 بلدية.

كما بلغت نسبة زيادة الأسرّة داخل المصحات الإيوائية 110% إذ تظهر نتائج المسح الأخير أن المصحات الإيوائية تمتلك 4623 سريرًا، في حين أظهرت نتائج المسح الذي أجري عام 2007 امتلاك المصحات الإيوائية 2194 سريرًا، وبحسب نتائج المسح الأخير تمارس 41 مصحة نشاطها بشكل فردي في حين تمارس 194 مصحة نشاطها كشركة، كما تمتلك 62 مصحة مبنى مخصص لها بينما تقدم 94 مصحة إيوائية خدماتها في مبنى بالإيجار ولا تتوفر بيانات حول المبنى عن 79 مصحة إيوائية أخرى.

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