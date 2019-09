المتوسط

بدأ مكتب المواليد ببنغازي عمله خلف السجل المدني البركة بعد تركه للعمل داخل مركز بنغازي الطبي الأسبوع الماضي بناءا على طلب إدارة المركز.

وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي بأنه تم توفير مكتبا للمواليد، وضم مكتب مواليد الأجانب من منطقة الوحيشي إلى مقر الجديد خلف السجل المدني البركة.

وقدم مدير الفرع اعتذاره لكافة المواطنين بعدم استطاعت تقديم الخدمات داخل المركز،مشيرا إلى أن المواطن يستطيع التوجه الى مكتب المواليد الجديد لاتمام إجراءاته ومن تم التوجه الى السجل التابع له.

The post مكتب المواليد بنغازي يبدأ عمله بمقر الجديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية