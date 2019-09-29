دفعة سادسة من الوعاظ والخطباء تصل مصر للمشاركة بدورات الأزهر الشريف

وصلت إلى جمهورية مصر العربية الدفعة السادسة من أئمة وخطباء ووعاظ وحفظة كتاب الله الليبيين من كافة المناطق والمدن والقرى الليبية، وذلك لتلقي دورة تدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة، تحت إشراف مشيخة الأزهر الشريف.

وقال رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، الشيخ أكرم الجراري، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي أقيمت على مراحل، نظرا لما تشهده ليبيا من انتشار الجماعات التكفيرية المتطرفة والإرهابية.

وأشار الجراري إلى أن دور الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اللذين قال إنهما يحملان على عاتقهما هذه المسؤولية، يتمثل في تأهيل الأئمة والخطباء، ونشر الإسلام الصحيح في مواجهة الغلو والتطرف الذي يشهده العالم العربي والإسلامي، لا سيما في ليبيا.

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