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السفير الألماني: هناك نعمل على تشكيل تحالف متعدد الأطراف لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا إن هناك حلول للأزمة الليبية متعددة الأطراف قد تكون بطيئة ومعقدة ولكنها شفافة مبنية على قواعد وشاملة.

السفير الألماني أشار في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس السبت إلى أن بلاده تقوم بتشكيل تحالف متعدد الأطراف منذ الأسبوع الماضي مع 50 بلد من البلدان الشريكة في نيويورك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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