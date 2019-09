المتوسط

اجتمع اليوم الأحد الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض بحوكمة الوفاق ميلاد عبدالله، مع عمداء بلديات كلا من ( قصر الأخيار – مسلاته – الخمس – القره بوللي ) وعضو مجلس بلدي قصر بن غشير.

وناقش الوزير مع العمداء المشاكل التي تعاني منها البلديات فيما يخص خدمات النظافة وتكدس النفايات بها وأيجاد حلول لها

