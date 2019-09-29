كهرباء المؤقتة: شبح انقطاع الكهرباء سينتهي تماماً في المنطقة الشرقية

ليبيا – قال المتحدث باسم هيئة الكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة ربيع خليفة إن المنطقة الشرقية تشهد شبه استقرار كلي في الشبكة الكهربائية مع وجود عجز يقدر بـ100 ميغاوات.

خليفة أوضح في مداخلة خلال لبرنامج “LIVE” عبر قناة “218NEWS” أمس السبت أن ساعات طرح الأحمال تتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات موزعة بالتساوي بين كل مناطق المنطقة،مشيرا إلى أنه في حال زادت ساعات طرح الأحمال عن الثلاث ساعات في أي من المناطق فإنه يوجد عطل في المحطة المخصصة بالمنطقة،وبالتالي فإن على المواطنين التوجه إلى أقرب مركز صيانة والإبلاغ عن زيادة الوقت في الطرح.

وكشف خليفة عن إمكانية دخول محطة كهرباء شمال بنغازي إلى الخدمة بعد أن تم توفير قطع الغيار التشغيلية الخاصة بها وجار العمل على تركيبها في هذا التوقيت ودخولها بقدرة تقدر بـ150 ميغاوات.

ولفت المتحدث باسم هيئة الكهرباء إلى أن الهيئة وبعد أن انتهاء عملها على ترشيد استهلاك الطاقة وتجاوب المواطن مع هذه الحملة فإن شبح انقطاع الكهرباء سينتهي تماما في المنطقة الشرقية.

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