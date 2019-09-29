ميناء بنغازي يستقبل 373 حاوية مواد غذائية و2000 طن أسفلت

استقبل ميناء بنغازي سفينة نقل الحاويات «إيجي جلوري»، الوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 373 حاوية تشمل مواد غذائية متنوعة ومواد صحية وثلاجات وأدوية وملابس وأقمشة وأحذية وإطارات وقطع غيار سيارات و7 حاويات دجاج مجمد و178 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي في بيان اليوم الأحد، إن السفينة «إيڤر بريلانت» الوكيل الملاحي لشركة بنغازي المنارة للتوكيلات الملاحية، رست أيضا بالميناء وعلى متنها 2000 طن من مادة الأسفلت (قطران).

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