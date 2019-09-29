دبلوماسيين: تعيين سكرتير السراج في سفارة ليبيا بإسبانيا يعد تجاوزا

طرابلس-العنوان

كشفت مصادر دبلوماسية بسفارة ليبيا بمملكة إسبانيا أن خارجية الوفاق قامت بتعيين المعتصم بالله الضاوي السكرتير الخاص للسراج بمنصب سكرتير السفير الليبي بإسبانيا دون أي خبرة في العمل الدبلوماسي.

وأوضحت ذات المصادر أن الضاوي الذي تم تعيينه في شهر مايو من العام الجاري لم يباشر عمله ويتقاضى مرتبه وكامل المزايا رغم أنه لا يملك أي خبرة في العمل الدبلوماسي رغم أن سكرتير السفير يحتاج لأكثر من 15 سنة خبرة في العمل القنصلي والدبلوماسي.

وأكدت ذات المصادر بأن تعيين الضاوي دون حصوله على أي خبرة في العمل الدبلوماسي يعد تجاوزا وغير قانوني.

ولمعرفة الدبلوماسيين في سفارات دول العالم وليبيا لدى مملكة إسبانيا أنقر هنا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية