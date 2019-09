المتوسط

التقى وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري، السبت، نظيره الروسي سيرجي لافروف وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين تباحثا حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سوريا وليبيا.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول شاملة لكافة الأزمات.

