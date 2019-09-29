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توفير مخصصات مالية لمبنى الخدمات المالية بطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافقت الحكومة المؤقتة على منح الإذن لوزارة المالية التابعة لها بشأن صرف قيمة مالية قدرها (236334) دينارا لتغطية إنشاء مبنى مراقبة الخدمات المالية في بلدية طبرق.

وجاء في القرار الذي نشرته الحكومة بصفحتها في “فيسبوك” على أن تخصم القيمة من الاعتمادات المالية المحددة بحسب ترتيبات ميزانية عام 2019.

وشدد القرار على ضرورة استيفاء كافة المستندات اللازمة للصرف طبقا للوائح والقوانين وكان قد اعتمد البرلمان في فبراير الماضي ميزانية العام الجاري بقيمة 49 مليار دينار أي ما يعادل 35.2 مليار دولار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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