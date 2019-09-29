توفير مخصصات مالية لمبنى الخدمات المالية بطبرق

وافقت الحكومة المؤقتة على منح الإذن لوزارة المالية التابعة لها بشأن صرف قيمة مالية قدرها (236334) دينارا لتغطية إنشاء مبنى مراقبة الخدمات المالية في بلدية طبرق.

وجاء في القرار الذي نشرته الحكومة بصفحتها في “فيسبوك” على أن تخصم القيمة من الاعتمادات المالية المحددة بحسب ترتيبات ميزانية عام 2019.

وشدد القرار على ضرورة استيفاء كافة المستندات اللازمة للصرف طبقا للوائح والقوانين وكان قد اعتمد البرلمان في فبراير الماضي ميزانية العام الجاري بقيمة 49 مليار دينار أي ما يعادل 35.2 مليار دولار.

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