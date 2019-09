إطلاق منظومة حديثة لكافة السجلات المدنية في بنغازي

المتوسط

كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي أمس السبت عن إطلاق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

وأكد مدير الفرع عقيد اسامة الدرسي- خلال اجتماعه بمدراء السجلات المدنية ومشرفي المنظومات- أن هذه المنظومة محمية ومتطورة يستطيع الموظف سحب كافة مستخرجات المطلوبة بكل سهولة وسرعة.

وأوضح مدير الفرع أن المنظومة التي سيتم إطلاقها هذا الاسبوع ستوفر الوقت للموظف والمواطن بحيث تتميز بسرعة سحب الشهائد من السجل المدني، مشيرا إلى أنها مراقبة من قبل إدارة الفرع وسيتم معرفة من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجلات المدني.

وقال الدرسي إنه سيقوم الموظف المسؤول التوقيع على تعهد باستلام المنظومة بعدها سيتم اعتمادها من قبل رئيس مكتب التوثيق والمعلومات بإدارة الفرع، مضيفا بأن سيتم الكشف في اي وقت عن من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجل.

وأشار مدير الفرع إلى أن المنظومة ستكون محمية يصعب اختراقها من قبل ضعاف النفوس، مؤكدا بأن الهوية الليبية بهذه المنظومة ستكون في مأمن من الاختراق بعد التجاوزات والاختراقات التي جرت في السنوات الماضية في بعض السجلات المدنية.

يشار إلى أن المنظومة التي سيتم اطلاقها من قبل إدارة الفرع هي منظومة موحدة بكافة السجلات المدنية في ليبيا بعد ان تعاقدت مصلحة الأحوال المدنية برئاسة محمد بالتمر لمنع الاختراقات والتزوير والعبث بالهوية الليبية.

