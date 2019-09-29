خطوة أفريقية قد تُقصي سلامة من ليبيا

تقرير| 218

طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى ليبيا.

وعزا المجلس هذه المطالبة إلى استشعار الاتحاد الأفريقي بخطورة ما يحدث في ليبيا من تجاذبات تهدد استقرار القارة داعيا الاتحاد الأفريقي للانخراط العاجل والفعلي في البحث عن حل سياسي دائم في البلاد.

وأبدى الاتحاد الافريقي اهتماما كبيرا ومتزايدا حيال ليبيا وسط مخاوف من أن تقوض هذه الدعوة عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة كون المطالبة دعت إلى تعيين شخص واحد يمثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .

ومع أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الأفريقي لإيجاد مخرج للأزمة الليبية، لكنها في مقابل تطرح تساؤلات عما إذا كانت القوة والإدارة جيدة لوضع صيغة تنعكس إيجابا على الواقع الليبي أم يبقى هذا الاهتمام الإفريقي مجرد حديث مكتوب يضاف إلى أرشيف الكلمات التي ملأت أدراج الأمم المتحدة.

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