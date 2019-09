المعداني يرد على تهديدات قيادي بمليشيا البنيان المرصوص

استنكر رئيس المجلس البلدي سرت مختار المعداني تعرض عدد من المرافق في المدينة من مصنع الأعلاف ومشروع القرضابية للقصف مشددا على رفض اجتياح المدينة

ورد المعداني على التهديدات التي وجهها قيادي في البنيان المرصوص لأعضاء المجلس البلدي بإصدار بيان استنكار للقصف أو ترك العمل أكد المعداني أنه يرفض هذه التهديدات ويؤكد أن المجلس البلدي منتخب والقرار الإداري للمدينة يتسم بالاستقلال مطالبا وزير الداخلية فتحي باشاغا بفتح تحقيق في الأمر مطالبا مصراتة بالتدخل ومعالجة الأمر

وأكد المعداني رفض تعرض المجلس البلدي للتهديد كما أنه يرفض خروج أي جسم عسكري من سرت لمحاربة أي مدينة أخرى كما نرفض دخول أي أحد من خارج المدينة مشيرا إلى أنه يوجد بالمدينة 3000 عسكري مطالبا بتفعيل المؤسسة العسكرية في المدينة

وشدد المعداني على دعم البنيان المرصوص الذي يقوم بحماية المدينة من داعش مؤكدا أيضا دعم تفعيل المؤسسة العسكرية والشرطة

وتساءل المعداني لماذا لم يتم الحديث عن مأساة أكثر من 3000 أسرة في الشارع منذ 3 سنوات ولماذا لم يتم الحديث عن اختطاف عميد البلدية بعد أيام من انتخابه وأكثر من 500 حالة أورام مردفا أن قرارات المجلس الرئاسي لا تكترث لسرت لكن عندما بدأت حرب طرابلس تم ضخ الأموال أما سرت فتعاني نقص السيولة والنزوح ونقص الخدمات

