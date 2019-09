شركة نمساوية توفر أجهزة طبية لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي

المتوسط

قامت شركة omv النمساوية – شريك شركة الخليج العربي للنفط بمنطقة التعاقد (91) النافورة / أوجلة – تحت إشراف الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع شركة الخليج العربي للنفط، بتوفير وتركيب عدد من المعدات والأجهزة الطبية الهامة بمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي.

وأوضحت شركة الخليج العربي عبر صفحتها على فيسبوك ، ان الشركة النمساوية وفرت خمس حاضنات للأطفال المصابين بالصفراء، وأجهزة فصل عينات الدم، ومجهر الكتروني، وثمانين عربة أدوية وطوارئ، ومعدّات خاصة بغرف العمليات، وأجهزة تنفّس اصطناعي، ومعدّات لنقل الدم، وأجهزة لشفط وتسخين الدم، إضافة إلى عدد من الأجهزة المعملية الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن قامت شركة الخليج العربي للنفط بمساعدة شركة omv في إنهاء جميع إجراءات التخليص الجمركي، وإجراءات الدخول والتصاريح اللازمة لها، وإيصال جميع هذه المعدات والأجهزة إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال – بنغازي.

