بحث تأخر تسليم زوارق بحرية من إيطاليا إلى ليبيا

عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل محمد النويصري، اليوم الأحد، اجتماعا مع المندوب الأمني لوزارة الداخلية الإيطالية أنطونو فاتجوزو.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون الدولي بطرابلس، مناقشة آلية تسليم الزوارق البحرية التي تم صيانتها للإدارة العامة لأمن السواحل، والعمل على سرعة تسليمها، وكما تم التطرق للمشاكل والعراقيل التي تواجه تدريب أطقم الزوارق البحرية وصيانتها، وحلحلة المشاكل التي أدت إلى تأخر في تسليم الزوارق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الإدارة وفق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.

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