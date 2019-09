المؤقتة تمنح صفة مأمور الضبط القضائي بوزارة العمل

المتوسط

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا بالموافقة على منح صفة مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين بإدارة التفتيش الوظيفي بديوان وزارة العمل والتأهيل وذلك في مجال اختصاصهم.

وبحسب القرار رقم 696 لسنة 2019 فإن الموظفين المشمولين بالقرار هم عصام محمد الدائم سليمان مدير إدارة التفتيش الوظيفي بالوزارة والموظفين أحمد مهشهش محمد علي، مؤمن عبد السلام إبراهيم عبد السلام، فضيل محمد حسين عيسى، سالم امهدي عطية امهدي.

