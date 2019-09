الحاسي يبحث سير العمل بإدارات هيئة الرقابة الإدارية

ناقش رئيس هيئة الرقابة الادارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي بمكتبه اليوم الأحد، مع مدراء الأدارات والمكاتب بالهيئة ، سير العمل بالأدارات والمكاتب بالهيئة ،ومدي إنجاز الملفات التي يتم متابعتها ، والمراحل التي وصل اليها التقرير السنوي للهيئة عن (2019).

كما تناول موضوع التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية عام 2018م ، وكيفية الرد علي تلك الردود والأتهامات بالطرق القانونية السلمية .

وأكد السيد رئيس الهيئة علي ضرورة أن يكون عمل الهيئة بطريقة مهنية وعدم الأنجرار وراء التجاذبات الشخصية والقبلية وأن تعكس صورة جيدة عن الهيئة ومؤسسات الدولة الرقابية .

