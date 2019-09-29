اخبار ليبيا الان

الحاسي يبحث سير العمل بإدارات هيئة الرقابة الإدارية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ناقش رئيس هيئة الرقابة الادارية التابعة لمجلس النواب عبدالسلام الحاسي بمكتبه اليوم الأحد، مع مدراء الأدارات والمكاتب بالهيئة ، سير العمل بالأدارات والمكاتب بالهيئة ،ومدي إنجاز الملفات التي يتم متابعتها ، والمراحل التي وصل اليها التقرير السنوي للهيئة عن (2019).
كما تناول موضوع التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية عام 2018م ، وكيفية الرد علي تلك الردود والأتهامات بالطرق القانونية السلمية .
وأكد السيد رئيس الهيئة علي ضرورة أن يكون عمل الهيئة بطريقة مهنية وعدم الأنجرار وراء التجاذبات الشخصية والقبلية وأن تعكس صورة جيدة عن الهيئة ومؤسسات الدولة الرقابية .

The post الحاسي يبحث سير العمل بإدارات هيئة الرقابة الإدارية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك