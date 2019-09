المتوسط

أعلنت الكتيبة «127 مشاة مجحفلة » أمس السبت حالة النفير العام والأستعداد بكافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وجنود والبقاء على أعلى درجات التأهب والفطنة واليقظة داخل مدينة طرابلس

وأضافت الكتيبة في بيان لها أنها في إنتظار تعليمات القائد العام للجيش بالتقدم نحو العاصمة طرابلس .

