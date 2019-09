البحرية الليبية تنفي غرق 50 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

المتوسط

نفى المتحدث باسم البحرية قاسم أيوب ما تردد بشأن غرق أكثر من 50 مهاجر قبالة السواحل الليبية.

وأكد أيوب في تصريحات خاصة أن ما تردد عبر وسائل إعلامية مختلفة بشأن غرق 50 مهاجرا أمر عار عن الصحة، وان حرس السواحل خرج صباح السبت عند ورود البلاغ مباشرة لتتبع القارب المذكور واستمرت عملية البحث حتى فجر الأحد.

وأوضح أن زورقين وقارب مطاطي من القطاع الاوسط شاركوا في عملية البحث، مضيفا أن البحث لم يتوقف حتى تم إنقاذ كل المهاجرين.

وأعرب أيوب عن استغرابه من من نشر هذه الأخبار العارية عن الصحة، متسائلا عن مصدرها، مبينا أنهم يدكرون أن مثل هذه الأخبار ما هو إلا اصطياد في الماء العكر، ومحاولة للتشكيك في الجهود الوطنية والانسانية، والسعي لتمرير اجندات ومصالح.

وانتقد المتحدث باسم البحرية الوسائل الاعلامية التي لا تتحرى الحقيقة ولا تتعب للبحث عنها، وأخرى هي ضمن مكنة الأجندات وترس من تروسها التي تنهش الحقيقة وتقتل الشرف الاعلامي فقط همها المكاسب المادية والضجيج الاعلامي.

