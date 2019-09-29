مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية تُعلن إعادة تصوير المرضى يوم الإثنين بمركز بنغازي الطبي

بنغازي 29 سبتمبر 2019 (وال)- أعرب معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الجنسية بالمنطقة الشرقية، عن أسفها الشديد عن الخلل الذي طرأ يوم الخميس في منظومة الجوازات في مقرها في منطقة 602.

وقال عميد حمدي عمر العبيدي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الخلل الذي طرأ على المنظومة سبّب في حدوث إرباك في العمل، وتعطل إنهاء إجراءات المرضى من الحالات الحرجة، والتي وعدت المصلحة بتصويرهم، وفقًا لقوائم تم التنسيق حولها مع إدارات المستشفيات العامة في مدينة بنغازي.

وأشار عميد حمدي عمر العبيدي – خلال اجتماع طارئ عقده مساء أمس السبت، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية، والتفتيش والمتابعة، والشؤون الفنية، وقسمي جوازات الصحة وجوازات الجامعة، وأعضاء لجنة حصر المرضى، إلى الاتفاق على مباشرة تصوير المرضى يوم الاثنين المقبل بمقر جوازات الصحة في مركز بنغازي الطبي.

ودعا عميد حمدي عمر العبيدي إلى نشر قوائم المرضى، مؤكدًا أن المصلحة تعمل جاهدة على إنهاء معاناتهم، وإصدار الجوازات الإلكترونية للجميع دون أي استثناء.

وأوضح عميد حمدي عمر العبيدي أن المصلحة طالبت في وقت سابق، جهاز مكافحة الظواهر السلبية بتأمين المقر، وتسهيل دخول المرضى إلى مقرها في المركز الطبي.

وأشار عميد حمدي عمر العبيدي إلى أنه تم الاتفاق على إصدار جوازات بشكل يدوي، لتسهيل رحلات السفر المواطنين إلى جمهورية مصر العربية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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