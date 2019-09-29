مسؤولة أممية تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا

دعت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة للتعاون الدولي آية السيف، إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعلية لوقف ما وصفته بـ “المجازر” التي تستهدف المدنيين في ليبيا.

وأوضحت السيف في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنها نددت خلال كلمتها بالجلسة العامة لحقوق الإنسان، بأشد العبارات بالكارثة الإنسانية التي حدثت بمدينة مرزق جنوب ليبيا والمجازر التي ألحقتها الغارات الجوية والتي راح ضحيتها مالا يقل عن الـ 60 شخصا وخلفت عشرات الجرحى والمصابين من الأطفال والشباب والشيوخ المدنيين العزل، مشيرة إلى أن المنطقة تحولت بالكامل إلى منطقة منكوبة نتيجة للأضرار الحاصلة بالبنية التحتية والمرافق الحيوية.

وطالبت السيف، حكومة الوفاق بضرورة التدخل الفوري والعاجل لحماية المدنيين وإسعاف الجرحى بشكل عاجل وإمداد مستشفى مرزق بالمعدات الطبية والأدوية، قائلة “هو أمر يدخل في صميم واجبات الحكومة الشرعية تجاه المدنيين”.

كما أدانت الأمينة العامة لوكالة المدن المتحدة، صمت المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم بليبيا التي تقف عاجزة لاتخاذ التدابير اللازمة إزاء ما يتم اقترافه بحق الشعب الليبي عموما وأهالي الجنوب خصوصا، مطالبة في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بوقف إطلاق النار بليبيا وحظر الطيران الحربي بجنوبها والوقف الفوري والمستقبلي للاشتباكات، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة فسح المجال لعمليات الإغاثة وتأمين وصول الإعانات الإنسانية وتعويض المتضررين.

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