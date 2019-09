السائح يناقش الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو، استعدادات المفوضية لأي استحقاقات قادمة، وأعمال التجهيز والصيانة للمقر الجديد في طرابلس.

وقام السائح وأعضاء المجلس، برفقة الممثل الأممي، بجولة ميدانية شملت قاعة المؤتمرات المؤقتة، ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، والمركز الإعلامي الجديد قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن الممثل الأممي أشاد بالجهود المبذولة في سبيل توفير المناخ المناسب لتنفيذ أي استحقاقات قادمة.

