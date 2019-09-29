مصلحة الأحوال المدنية بنغازي تُطلق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية

بنغازي 29 سبتمبر 2019 (وال)- كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي، عن إطلاق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

وقال عقيد أسامة الدرسي – خلال اجتماعه أمس السبت بمديري السجلات المدنية ومشرفي المنظومات- إن المنظومة الجديدة محمية ومتطورة، يستطيع عبرها الموظف سحب كافة مستخرجات المطلوبة بكل سهولة وسرعة.

وأضاف عقيد أسامة الدرسي أن المنظومة التي سيتم إطلاقها هذا الأسبوع، ستوفر الوقت للموظف والمواطن، باعتبارها تتميز بسرعة سحب الشهادات من السجل المدني.

وأشار عقيد أسامة الدرسي إلى أن المنظومة الجديدة مُراقبة من قبل إدارة الفرع، وسيتم معرفة من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجلات المدنية.

وأوضح عقيد أسامة الدرسي أن الموظف المسؤول سيقوم بالتوقيع على تعهد باستلام المنظومة، ومن بعدها سيتم اعتمادها من قبل رئيس مكتب التوثيق والمعلومات بإدارة الفرع، مضيفًا أنه سيتم الكشف في أي وقت عن المسؤول عن سحب المستخرجات من السجل.

وأشار عقيد أسامة الدرسي إلى أن المنظومة ستكون محمية يُصعب اختراقها من قبل ضعاف النفوس، مؤكدًا بأن الهوية الليبية بهذه المنظومة ستكون في مأمن من الاختراق، بعد التجاوزات والاختراقات التي جرت في السنوات الماضية في بعض السجلات المدنية.

يُشار إلى أن المنظومة التي سيتم إطلاقها من قبل إدارة الفرع، هي منظومة مُوّحدة بكافة السجلات المدنية في ليبيا، بعد أن تعاقدت مصلحة الأحوال المدنية برئاسة محمد بالتمر، لمنع الاختراقات والتزوير والعبث بالهوية الليبية. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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