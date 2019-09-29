وزير التعليم في الحكومة المؤقتة يعتمد الخطة الدراسية للعام الجديد 2019 – 2020 م

البيضاء 29 سبتمبر 2019 (وال)- أعتمد معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز اليوم الأحد، الخطة الدراسية “الوعاء الزمني” الخاص بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بشقيه العلمي والأدبي للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020 م.

هذا وقد حضر مراسم توقيع واعتماد الخطة الدراسية بمكتب الوزير بمقر ديوان الوزارة في مدينة البيضاء، كل من مدير عام المركز العام للمناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة الأستاذ محمد المهشهش، ومدير إدارة التعليم الأساسي بالوزارة الدكتور عبد الرحمن السنوسي، مدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة الأستاذ عبد الرازق خنفر.

وطالب معالي الوزير التعليم – خلال اعتماده للخطة – مسؤولي إدارتي التعليم الأساسي والثانوي، بضرورة تغطية أي عجز في معلمي المواد أو أي مواضيع تحتاج لمعالجات، وذلك قُـبيل بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 م. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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