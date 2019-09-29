معاون رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة يلتقي أعيان منطقة “أرض قريش” ببنغازي

بنغازي 29 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معاون رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مقدم محمد الشحومي اليوم الأحد، اجتماعًا ضم أعيان منطقة “أرض قريش” بمدينة بنغازي.

هذا ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز، ضمن سلسلة اجتماعات التي يعقدها رئيس ومعاون الجهاز مع أعيان ومشايخ مناطق بنغازي المختلفة.

وناقش مقدم محمد الشحومي خلال الاجتماع آلية استقرار الأمن في كافة مناطق بنغازي، بداية من ضبط الأمن والقضاء على كافة المظاهر السلبية في المدينة.

من جهته، أكد أعيان منطقة “أرض قريش” حرصهم على عمل الجهاز، ومد يد العون لهم وحثهم على العمل الدءوب، من أجل الصالح العام.

وأوضح أعيان منطقة “أرض قريش” أن منطقة أرض قريش، تُعاني من بعض المختنقات، التي تعول على جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في حلحلتها، بداية من عشوائيات ومظاهر أخرى سلبية تُعاني منها المنطقة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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