10 دول تطالب بالتوزيع العادل لإيرادات الموارد الطبيعية في ليبيا

أصدرت 10 دول بيانا وزاريا مشتركا حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، بينها الولايات المتحدة والصين ومصر وفرنسا والإمارات بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع ضرورة تطبيق معايير الحوكمة وضرورة التوزيع العادل لإيرادات الموارد الطبيعية.

و شدد البيان على أهمية المراجعة الدولية على عمل المركزي بقطبيه في طرابلس برعاية أممية مشيرين في ذات الوقت إلى أن المؤسسة الوطنية هي شركة النفط الوحيدة المستقلة في ليبيا.

