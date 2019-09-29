“الجوف” تبحث مع “برودكشن” التعاون بالسوق الليبي

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية سالم العباني، الأحد، مع مسؤولي شركة برودكش للمواد الكيمائية التي يترأسها دنكون واتسون، تعزيز التعاون بين الشركتين في السوق الليبي.

ونوقش في الاجتماع التي تم بحضور عضو لجنة الإدارة للتصنيع عبدالرحمن العمامي، ومديري الإدارات الفنية في الشركة المواد الكيمائية الجديدة المنتجة من برودكشن، حيث رد واتسون على الاستفسارات الفنية حول منتجات الشركة وإمكانية إفادة سوق النفط الليبي.

ويعد الاجتماع مع برودكشن ضمن خطط الشركة للتعاون مع مؤسسات أجنبية، وكانت إدارة الجوف قد التقت مطلع الشهر الجاري مع مسؤولي شركة “شلمبرجير” في قارتي أوروبا وإفريقيا لبحث إمكانية التعاون في مجالات توفير معدات متطورة لتنظيف سائل الحفر وتوفير الأنظمة المتطورة في مجال هندسة سوائل الحفر، ودراسة إمكانية تقديم المساعدة في توفير المواد المستعملة في عمليات الإنتاج بأسعار منافسة مع الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في ليبيا.

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