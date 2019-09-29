بعد إنهاء المصالحة بين ترهونة وبني وليد .. وفد المنطقة الشرقية يصل الجفرة

وصل الوفد الاجتماعي المكلف من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى بلدية الجفرة، بعد أن أنهى المهمة المكلف بها في مدينتي ترهونة وبني وليد، والمتمثلة في رأب الصدع بين الأشقاء وجمعهم على كلمة واحدة، مؤكدا وقوفهم ومساندتهم التامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وكان في استقبال الوفد آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء كمال الجبالي ومشائخ وحكماء بلدية الجفرة.

وأشاد الشيخي باللقاءات التي جمعت الوفد بأعيان ترهونة وبني وليد، مفندا ما تناقله عدد من القنوات والوكالات المحسوبة على تيار الإسلام السياسي حول ما دار في اللقاء.

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