مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية: تصوير المرضى سيتم الإثنين المقبل

قال معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي، إن الخلل الذي أصاب المنظومة تسبب في حدوث إرباك في العمل، وتعطل إنهاء إجراءات المرضى من ذوي الحالات الحرجة، والذين وعدت المصلحة بتصويرهم وفقا لقوائم تم التنسيق حولها مع إدارات المستشفيات العامة في مدينة بنغازي.

العبيدي وخلال اجتماع طارئ عقده مساء أمس، بحضور رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والتفتيش والمتابعة والشؤون الفنية، وقسمي جوازات الصحة والجامعة، وأعضاء لجنة حصر المرضى، أشار إلى الاتفاق على مباشرة تصوير المرضى يوم الإثنين المقبل بمقر جوازات الصحة في مركز بنغازي الطبي.

وأشار العبيدي إلى أنه تم الاتفاق على إصدار الجوازات بشكل يدوي، لتسهيل رحلات سفر المواطنين إلى جمهورية مصر العربية.

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