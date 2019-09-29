مؤكدًا إسقاط “21” طائرة مسيرة .. المحجوب : تركيا أصبحت طرفًا في القتال

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، عميد خالد المحجوب، إن تركيا أصبحت طرفًا في القتال، ولم تكتفي بالدعم بعد أن تم تدمير وإسقاط أكثر من 21 طائرة.

المحجوب أضاف أنه منذ قليل تم إسقاط 3 طائرات داخل قاعدة معيتيقة، الشق العسكري، لاسيما أنه توجد أكثر من غرفة للعمليات خاصة بالطائرات المسيرة التي تقتل الليبيين الأبرياء.

وتابع أن هذه الطائرات اغتالت صاحب الأغنام في مدينة الأصابعة، وقتلت آخرين أيضًا من الأبرياء، واستهدفت السيارات التي تسير في الشارع والمواطنين الآمنين في بيوتهم.

وواصل أن هذا دأب الاستعمار والغزاة، لأنهم لا يهمهم الدم الليبي، ولا ما سيحدث، مؤكدًا أن قوات الجيش تسيطر على كافة مواقعها، وأنها قادرة على تحقيق النصر، وأن القضاء على الجماعات الإرهابية مستمر.

المحجوب ذكر أنه تم ضرب القدرات التي تتمتع بها الميليشيات، خاصة أنهم يستنزفون أموال الليبيين، وينهبونها، ويسلبون الثروات من أجل ضرب النسيج الاجتماعي، والقضاء على أي أمل لليبيين في تحقيق دولة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتستمر أنقرة في دعمها لقوات حكومة الوفاق منذ انطلاق عملية الكرامة ضد الجماعات الإسلامية .

وترصد مواقع الملاحة الجوية والبحرية، دخول شحنات الأسلحة والذخائر لمليشيات طرابلس عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، فضلاً عن شحنات المدرعات التي تصل عبر مينائي الخمس ومصراتة .

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