رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة ب”الرئاسي” تلتقي ناشطات في العمل” الحزبي و المدني”

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة” ليلى اللافي”، ونائبتها ” حنان الفخاخري”، نخبة من الفتيات الناشطات في كل من العمل” الحزبي، المدني، الحر”، للمشاركة في وضع رؤية” 20_20/20_25وذلك من خلال انخراطهم في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفتيات خاصة والمرأة بصورة عامة، والتأكيد على تسخير الإمكانيات التي تسهم في تمكين المرأة في سوق العمل من خلال حاضنات المشاريع و مساهمتها من خلال التنمية المستدامة.

