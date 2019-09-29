ممثل الأمم المتحدة الإنمائي يبحث استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات القادمة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، صباح اليوم الأحد، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو، استعدادات المفوضية لأي استحقاقات قادمة.

ووفق بيان المفوضية اليوم، شارك في الاجتماع عضوا مجلس المفوضية، عبدالحكيم بالخير، وأبوبكر مردة، والذي شهد نقاشا حول أعمال التجهيز والصيانة للمقر الجديد للمفوضية.

وقام الضيوف بجولة ميدانية، شملت قاعة المؤتمرات الموقتة، ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، والمركز الإعلامي الجديد قيد الإنشاء.

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