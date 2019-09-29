مقتل هشام مسيمير أحد قادة الجماعات المسلحة

أعلنت مصادر متطابقة، مساء الأحد، مقتل هشام مسيمير، الذي كان يشغل منصب مدير الخدمات الصحية مصراتة، وهو أحد قادة الجماعات المسلحة وصاحب نفوذ قوي في المدينة.

ولم يصدر أي تصريح من المقربين من مسيمير حول كيفية مقتله، إلا أن حسابات عديدة تناقلت أن هشام قتل في مدينة مسلاتة على يد أفراد من اللواء التاسع التابع للجيش الوطني، كما أنها نشرت صورا للقتيل تعتذر “218” عن نشرها التزاما بخطها المهني.

يشار إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في العام 2018، أشار إلى أن هشام مسيمير قام بتوريد أسلحة للمجموعات التي هاجمت مطار معيتيقة في يناير 2018، كما أنه مطلوب لدى النائب العام لاتهامه بقصف عدة مناطق في طرابلس بالقذائف العشوائية.

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