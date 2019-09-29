قصف جوي واشتباكات وانفجارات عنيفة بعدد من المحاور جنوب طرابلس

شنت مقاتلات حربية وطيران مسيّر عدد من الغازات الجوية على مواقع مختلفة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية أن قصفا جويا للطيران الحربي استهدف عدة مواقع جنوب العاصمة مع استمرار لتحليق مكثف للطيران في سماء طرابلس.

وقالت المصادر أن منطقة عين زارة شهدت قصفا جويا مع سماع اصوات للاشتباكات العنيفة بالمدفعية، مشيرة إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة.

كما شهدت منطقة قصر بن غشير التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني قصفا جويا ولم تحدد المصادر المواقع التي تم استهدافها.

وقال شهود عيان أن محور وادي الربيع اصوات رزمات قوية تسمع بوضوح بمنطقة وادي الربيع.

وشهد محور عين زارة سقوط عدة صواريخ غراد بالمنطقة بالقرب من مقر السعداوي.

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