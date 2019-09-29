مقتل امسيمير..وهذا ما تداول حول تفاصيل عملية تصفيته

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، مساء اليوم الأحد، مقتل هشام امسمير أحد قادة مدينة مصراتة بمدينة مسلاته.

وأعلن المركز في تدوينة نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مقتل هشام امسيمير أكبر داعمي الميليشيات بالسلاح والذي كان له دور كبير في دعم الصراعات والهجوم على بني وليد وفجر ليبيا”، بحسب تعبيره.

وفي رواية تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل الحادث، قالوا “إن مجموعة تابعة اللواء التاسع ترهونة قامت بقتل امسمير، على خلفية اتفاقه مع مجموعات مسلحة من مصراته لتصفية محمد الكاني مقابل مبلغ 5 مليون دينار، وبعد الاتفاق مع امسيمير والتنسيق على استلام المبلغ قبل تنفيذ الاغتيال وتحديد مكان التسليم بمدينة مسلاته، تم تبليغ محمد الكاني بالأمر ووضعت خطة محكمة للإيقاع بـ امسيمير وتم تنفيذ العملية التي قتل فيها امسيمير وكل الأفراد المرافقين له”.

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