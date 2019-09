من هو “هشام مسيمير” الذي أعلن الجيش عن مقتله؟

المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة الكرامة التابعة للجيش مقتل هشام مسيمير، الذي كان يشغل منصب مدير الخدمات الصحية مصراتة، وهو أحد قادة الجماعات المسلحة وصاحب نفوذ قوي في المدينة.

وكشفت مصادر، ان ” هشام قتل في مدينة مسلاتة على يد أفراد من اللواء التاسع التابع للجيش الوطني”.

يشار إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في العام 2018، أشار إلى أن هشام مسيمير قام بتوريد أسلحة للمجموعات التي هاجمت مطار معيتيقة في يناير 2018، كما أنه مطلوب لدى النائب العام لاتهامه بقصف عدة مناطق في طرابلس بالقذائف العشوائية.

