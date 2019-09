“جوتيريش” يبحث مع “أبو الغيط” مستجدات الأزمة الليبية

المتوسط:

استقبل “أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة، بمكتبه بمقر المنظمة الأممية، اأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الطرفين بحثا خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والجامعة العربية، خاصة لجهة التنسيق بين عمل المبعوثين الأممين للأزمات العربية من ناحية، وبين الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمعالجة هذه الأزمات المتفجرة من ناحية أخرى، وذلك في ضوء اللقاءات التي عقدها أبو الغيط خلال الأيام الماضية مع المبعوثين الأممين لكلٍ من سوريا واليمن وليبيا والتي شهدت نقاشات معمقة حول كيفية معالجة هذه الأزمات والتعامل مع آثارها الخطيرة على الإقليم.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط عبرّ خلال اللقاء مع “جوتيريش” عن تقديره للجهود التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة المختلفة من أجل تخفيف حدة الأزمات الإنسانية التي نجمت عن الصراعات الناشبة في بعض الدول العربية، والتي كان من شأنها زيادة أعداد اللاجئين والنازحين ومن هم في حاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وشدّدّ أبو الغيط على نحو خاص على أهمية الدور الذي تقوم به الأونروا في إعاشة وتشغيل نحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، بما يقتضي تعزيز دورها عبر تجديد التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة بالاستمرار في عملها المحوري لثلاث سنواتٍ قادمة.

