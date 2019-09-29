اتفاقية توأمة بين “سياحة” غدامس وبني وليد

إبرام مكتب السياحة غدامس ومكتب السياحة بني وليد اتفاقية تعاون وتوأمة، بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق والوفد المرافق له، في قاعة فندق دار غدامس.

وتأتي الاتفاقية تفعيلا لخط التحصينات الرومانية الذي ينطلق من منطقة ابوانجيم بمدينة بني وليد وينتهي بجوهرة الصحراء غدامس، وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وفي إطار مد جسور التواصل والتعاون بمجال السياحة في ليبيا.

وتهدف هذه التوأمة الى تبادل المعارف والخبرات السياحية بين الطرفين وذلك بإقامة العديد من البرامج والدورات والندوات في مجال المحافظة على الآثار والتطوير والإرشاد السياحي.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توأمة مهرجان بني الوليد السياحي مع مهرجان غدامس السياحي الدولي، وتعد هذه الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل النهوض والرقي بالمجال السياحي والموروث الثقافي في ليبيا والعمل على تطويره ليمتد بين الأجيال.

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