وادي عتبة تروّج آثارها في مهرجان سياحي

اللجنة التحضيرية لمهرجان وادي عتبة السياحي عقدت اجتماعا تحضيريا في قاعة ديوان البلدية للتشاور مع أعضائها وأعضاء المجلس حول انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمهرجان.

وحضر الاجتماع بعض المهتمين في الجانب السياحي بغية توضيح ما تحتضنه المنطقة من مواقع سياحية ومعالم أثرية، وتدارس الحضور كيفية دعم المهرجان ماديا وتحديد الزمان والمكان المناسبين وأمورا أخرى متعلقة بالضيافة والفرق المشاركة بمختلف أنشطتها التراثية.

وتشتهر بلدية وادي عتبة بمعالم وآثار سياحية قديمة، ومن هنا جاءت فكرة إقامة مهرجان سياحي يهدف لتسليط الضوء على تلك الشواهد وتعريف الزوار والجيل الحديث بما تملكه المنطقة من إمكانيات سياحية هائلة.

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