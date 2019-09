دبلوماسي: لقاء نيويورك عكس تفاهمات دولية بشأن المسألة الليبية

المتوسط:

أكد سفير ليبيا لدى المملكة الأردنية محمد البرغثي ،أن لقاء نيويورك أظهر مستوى جيد من المرونة، في مواقف بعض الدول، ويؤشر الى تفاهمات دولية بشأن المسألة الليبية.

وأضاف البرغثي ، أنه ” في لقاء نيويورك، كان هناك غيابًا ليبيًا. لا يقلقني كثيرًا هذا الغياب، ولكن يقلقني ذلك الحضور، الذي لا يرتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية”.

وعن مؤتمر برلين المرتقب قال البرغثي، إن “المؤتمر، قد يُؤسس على ما جاء في اتفاق الصخيرات، وقد يذهب في أتجاه ترقيع خروق هذا الاتفاق”.

وأضاف، “يبدو أن الأطراف الدولية هي الأقدر على فعل ذلك، حيث هناك من يرى بأن الحضور الدولي في الصخيرات كان كبيرًا، وأن الغياب الليبي أيضًا كان كبيرًا”.

