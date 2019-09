المتوسط:

أكد المحلل السياسي، موسى عمر، إن التنظيم المتشدد “يفشل في كل مرة في إيجاد ملاذ آمن، بعد خسارته أكبر معاقله في شمال آفريقيا في مدينة سرت الليبية عام 2016”.

وأضاف عمر، في تصريحات صحفية له ، أن “تحركات تنظيم داعش في الفترة الأخيرة وقصف الأفريكوم على مرتين قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا والضربة الأخيرة داخل سبها يشير إلى أن التنظيم يحاول إيجاد أماكن بديلة لمعاقله السابقة”.

وأوضح عمر، أنه على المسؤولين الليبيين “تقديم قوة موحدة لدعمها دوليا من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيم المتشدد بشكل نهائي”.

The post محلل سياسي: لابد من تأسيس قوة ليبية موحدة لدعمها دوليا من أجل مكافحة الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية