الأغا: الصديق الكبير عيّن مديرًا جديدًا لإدارة العمليات المصرفية مجهولة الانتماء والتوجه الفكري والسياسي

بنغازي-العنوان

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، إن هناك معلومات تفيد بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، أقال مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف، فتحي الحاجي، وعيّن بدلاً منه، ميلاد إبراهيم سالم الهويجي، الموظف السابق بمصرف الجمهورية.

وأفاد في تدوينة له على “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء بعد اتهام الحاجي، بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لغرض شراء أسلحة، والذي قمنا بنشرها بالفترة الماضية.

وتساءل الأغا، ما إن كان “الهويجي” مصرفيًا أم مراسلاً حربيًا، أم داعشيًا، أم من إخوان مصر أم من إخوان ليبيا، ناشرًا مجموعة من تدويناته على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”.

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