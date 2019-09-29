مخاطر وصعوبات تهدد مستقبل مربي النحل

تتواصل فعاليات معرض تمنهنت الزراعي وسط مشاركة كبيرة من المزارعين ومربي النحل والمرشدين والمهندسين الزراعيين.

وتنوعت معروضات أكثر من 300 عارض بحسب أنشطتهم، حيث توزع مربو النحل على مختلف الأجنحة لعرض إنتاج مناحلهم من عسل النحل بمختلف أصنافه؛ رغم ما يعانونه ويكابدونه من قلة المساحات الخضراء والمراعي ما يحمّلهم عناء وتكاليف نقل وترحيل “خلايا النحل” إلى أماكن أخرى تتوفر فيها أنواع الأشجار التي يتغذى عليها النحل.

وفيما تبدو مشكلة المراعي بارزة في الجنوب إلا أن المشاركين من طرابلس يشتكون منها إضافة إلى شكاوى من غلاء المعدات والأدوات المستخدمة في إنتاج عسل النحل؛ ما يزيد من تكلفة الإنتاج بدورها ترتفع أسعار بيع العسل للمواطن.

مشكلات متعددة تواجه مربي النحل وقد باتت اليوم تشكل خطرا حقيقيا على استمرار مهنتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وسط غياب تام للجهات المعنية وتجاهل لاحتياجات المربين ومطالباتهم المتكررة.

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