أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أن ” هشام مسيمير لقى جزاءه بعد قيامه بمحاولة اغراء شباب من ترهونة”.

وأضاف المركز، في تدوينة له عبر موقع فيسبوك، أن “امسيمير حاول رشوة شباب من ترهونة لاغتيال محمد الكاني مقابل 10 مليون دينار ولكنه وقع في شرّ اعماله وتم تصفيته”.

