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وحدة دعم المرأة بالرئاسي تبحث الصعوبات التي تواجه الفتيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي، ونائبتها حنان الفخاخري، نخبة من الفتيات الناشطات في العمل “الحزبي، المدني، الحر”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء يهدف للتباحث حول وضع رؤية” 20-20/20-25 وذلك من خلال انخراط الفتيات الناشطات في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.

وجرى خلال اللقاء استعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفتيات خاصة والمرأة بصورة عامة، والتأكيد على تسخير الإمكانيات التي تسهم في تمكين المرأة بسوق العمل من خلال حاضنات المشاريع ومساهمتها من خلال التنمية المستدامة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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