الأغا: لهذا السبب أقال”الكبير” مدير إدارة العمليات المصرفية في “مركزي طرابلس”

أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، إن هناك معلومات تفيد بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، أقال مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف، فتحي الحاجي، وعيّن بدلاً منه، ميلاد إبراهيم سالم الهويجي، الموظف السابق بمصرف الجمهورية.

وأوضح أغا، في تدوينة له عبر صفحته بموقع الفيسبوك ، أن ” هذا القرار جاء بعد اتهام الحاجي، بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لغرض شراء أسلحة، والذي قمنا بنشرها بالفترة الماضية”.

وطرح أغا تساؤل هل إ كان “الهويجي” مصرفيًا أم مراسلاً حربيًا، أم داعشيًا، أم من إخوان مصر أم من إخوان ليبيا.

