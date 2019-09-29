بالصور.. افتتاح وحدة المناظير بمستشفى طرابلس المركزي

افتتح وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، مساء السبت، وحدة المناظير التابعة لقسم الباطنة بمستشفى طرابلس المركزي، بعد استكمال أعمال صيانتها وتجهيزها.

وبينت وزارة الصحة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه جرى تزويد الوحدة التي لم تشهد أعمال صيانة منذ 19 عام بعدد 4 أجهزة مناظير TOWER مزودة بتقنيات حديثة لإجراء جميع المناظير التشخيصية والعلاجية للجهاز الهضمي العلوي والسفلي خاصة وأن تكلفة إجراء المناظير في القطاع الخاص تتراوح (500 إلى 3000) دينار.

وقال مدير مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان إن الوحدة ستكون قادرة على تغطية الطلب على الخدمة بما يتناسب مع حجم المترددين على المستشفى، وسيقوم بتشغيلها الاستشاريين والأخصائيين العاملين بالمستشفى.

وشدد بن رمضان على أهمية إجراء الصيانة الدورية للأجهزة للحفاظ عليها من الأعطال ليتسنى تشغيلها والاستفادة منها لمدة تصل إلى 10 سنوات، الأمر الذي سيوفر خدمة إجراء جميع المناظير التشخيصية والعلاجية الخاصة بالجهاز الهضمي للمواطنين في القطاع العام.

وأوضح مدير مكتب وكيل وزارة الصحة محمود بن محمود إنه جرى افتتاح وحدة المناظير الخاصة بالجهاز الهضمي بعد أن جرى صيانة وتجهيز حجرة المناظير وحجرة الإنعاش وحجرة الموجات فوق الصوتية وعيادة المتابعة وحجرة الأطباء وحجرة التمريض وقاعة الاجتماعات وحجرة رئيس وحدة.



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