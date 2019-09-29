اليونيسف: تقديم مساعدات لـ 383 تلميذ في طرابلس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الاحد تقديم مساعدات لعدد 383 تلميذ في العاصمة طرابلس خلال شهر أغسطس الماضي.

وبينت اليونيسف من خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه جرى خلال شهر أغسطس الماضي تقديم مواد تعليم أساسية لعدد 383 تلميذ كما شارك حوالي 380 طفل في الأنشطة الترفيهية بمراكز التعليم.

وكانت يونيسف أعلنت أن أكثر من نصف مليون طفل في ليبيا بحاجة للمساعدة الإنسانية، داعية إلى الوصول لحل سياسي للأزمة وإنهاء العنف من أجل أطفال ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا